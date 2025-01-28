У Покровську припинило роботу останнє відділення "Укрпошти"

Покровськ залишився без стаціонарних відділень "Укрпошти", на їх місце прийде пересувне відділення.

У Покровську Донецької області 28 січня припинило роботу останнє стаціонарне відділення "Укрпошти".

Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.

"Відсьогодні "Укрпошта" припиняє роботу в м.Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Але у Покровську замість стаціонарних відділень "Укрпошти" працюватиме пересувне відділення.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН заявив, що ворог докладає всіх зусиль для захоплення Покровська, але українська армія робить все можливе, щоб захистити місто і не допустити його окупації.

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