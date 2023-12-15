У Полтавській області поїзд на смерть збив чоловіка

Він загинув на місці.

У Полтавській області вантажний поїзд переїхав чоловіка, який йшов коліями. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

"За попередньою інформацією, вантажний потяг, який рухався від Полтави до Кременчука, здійснив наїзд на 47-річного жителя селища Білики Полтавського району. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

Читайте також: