У популярному курортному місті на Львівщині горить готель: фото

З приміщення вивели 10 людей.
У курортному місті Трускавець Львівської області у середу, 12 липня, загорівся готель. З місця евакуювали 10 людей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники повідомили, що 12 липня о 17:14 спалахнуло приміщення одного із готелів у курортному місті Трускавець Львівської області.
"До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. Із задимленої будівлі надзвичайники евакуювали 10 людей", - повідомили рятувальники.
ДСНС наголосили, що наразі горить дах готелю. Пожежники ліквідовують займання.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
Нагадаємо, у середу, 12 липня, у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники.
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