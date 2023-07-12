У популярному курортному місті на Львівщині горить готель: фото

У курортному місті Трускавець Львівської області у середу, 12 липня, загорівся готель. З місця евакуювали 10 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що 12 липня о 17:14 спалахнуло приміщення одного із готелів у курортному місті Трускавець Львівської області.

Пожежа у готелі в Трускавці / Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

"До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. Із задимленої будівлі надзвичайники евакуювали 10 людей", - повідомили рятувальники.

Пожежа в готелі Трускавця / Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

ДСНС наголосили, що наразі горить дах готелю. Пожежники ліквідовують займання.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

У Трускавці горить готель / Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у середу, 12 липня, у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники.

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