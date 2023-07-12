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Ердоган пояснив своє рішення віддати Україні захисників "Азовсталі"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ердоган пояснив своє рішення віддати Україні захисників "Азовсталі"

Ердоган пояснив рішення повернути "азовців" до України / Фото: Associated Press

Ердоган заявив, що спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив.

Рішення президента Туреччини передати Україні командирів оборони "Азовсталі" жодним чином не вплинуло на відносини Анкарі з Москвою.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Він зазначив, що домовленості щодо перебування командирів "Азовсталі" до кінця війни у Туреччині були досягнуті між Україною та Росією. Ердоган заявив, що його країна лише надала притулок для виконання домовленостей між Україною та РФ.

"Спочатку це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - пояснив він.

Президент Туреччини заявив, що передав захисників "Азовсталі" лише на прохання українського президента Володимира Зеленського.

"Коли ми отримали цей запит — то ми віддали цих командирів", - заявив він.

Ердоган зазначив, що такий крок Анкари не плинув негативно у її відношення з Москвою.

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він і спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній військовий прокурор України Віктор Чумак заявив, що повернення командирів з "Азовсталі", які перебували у російському полоні під протекцією Туреччини, показало, що Путіна ніхто не сприймає серйозно й не має страху перед Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що до України із Туреччини із російського полону повернулися легендарні командири "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.  У цей же день ввечері глава держави Володимир Зеленський та "азовці" прибули до Львова. Там відбувся молебень до 500-го дня війни.

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Дата публікації
Перегляди
1581
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