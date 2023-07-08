Ердоган виманює Путіна до Туреччини, — Семиволос

Путіну доведеться відповідати Ердогану, який анонсував його візит до Туреччини.

Російський диктатор Володимир Путін повинен буде якось відповісти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, який вже анонсував його візит до Стамбулу.

Про це в етері телеканалу FREEDOM заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос

Семиволос заявив, що Москва також може вдатися до конспірологічних теорій, поширюючи наративи, що Ердоган "виманює" Путіна до Туреччини.

"Зараз якраз в пору застосувати конспірологічні теорії, що Ердоган таким чином виманює Путіна з лігва і незрозуміло, що буде далі в Туреччині.

Він зазначив що враховуючи той факт, що глава Кремля уникає будь-яких поїздок за кордон, йому доведеться якось відповідати Ердогану або ухилятися.

"Звичайно ж, це стрес-тест і, звичайно ж, від реакції Путіна багато залежить. Мені здається, він захворіє", - припустив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві заявили, що їх ніхто не поставив до відома, що командири захисників "Азовсталі" повертаються до України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі зменшили кількість своїх умов для продовження так званої "зернової угоди" після 17 липня. Тепер залишилося лише дві головні вимоги.

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