Эрдоган выманивает Путина в Турцию, — Семиволос

Путину придется отвечать Эрдогану, который анонсировал его визит в Турцию.

Российский диктатор Владимир Путин должен будет как-то ответить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который уже анонсировал его визит в Стамбул.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос

Семиволос заявил, что Москва также может прибегнуть к конспирологическим теориям, распространяя нарративы, что Эрдоган "выманивает" Путина в Турцию.

"Сейчас как раз в пору применить конспирологические теории, что Эрдоган таким образом выманивает Путина из логова и непонятно, что будет дальше в Турции.

Он отметил, что учитывая тот факт, что глава Кремля избегает любых поездок за границу, ему придется как-то соответствовать Эрдогану или уклоняться.

"Конечно же, это стресс-тест и, конечно же, от реакции Путина многое зависит. Мне кажется, он заболеет", — предположил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве заявили, что их никто не поставил в известность, что командиры защитников "Азовстали" возвращаются в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле уменьшили количество своих условий для продления так называемого "зернового соглашения" после 17 июля. Теперь осталось только два главных требования.

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