Эрдоган объяснил свое решение отдать Украине защитников "Азовстали"

Эрдоган заявил, что сначала Россия возмутилась, а затем это перешло в позитив.

Решение президента Турции передать Украине командиров обороны "Азовстали" никак не повлияло на отношения Анкари с Москвой.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Он отметил, что договоренности о пребывании командиров "Азовстали" до конца войны в Турции были достигнуты между Украиной и Россией. Эрдоган заявил, что его страна только предоставила убежище для выполнения договоренностей между Украиной и РФ.

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – пояснил он.

Президент Турции заявил, что передал защитников "Азовстали" только по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", — заявил он.

Эрдоган отметил, что такой шаг Анкары не прошел негативно в ее отношении с Москвой.

"Сначала Россия возмутилась, а затем это перешло в позитив", – заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что возвращение командиров из "Азовстали", находившихся в российском плену под протекцией Турции, показало, что Путина никто не воспринимает серьезно и не испытывает страха перед Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину из Турции из российского плена вернулись легендарные командиры "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. В этот же день вечером глава государства Владимир Зеленский и "азовцы" прибыли во Львов. Там состоялся молебен к 500-му дню войны.

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