У Рівному заклад влаштував "підпільну вечірку" під час комендантської години

У Рівному поліція викрила вечірку під час комендантської години.

У Рівному правоохоронці викрили "підпільну вечірку", яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Рівненській області.

За даними правоохоронці 5 листопада, близько опівночі, відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про функціонування закладу в заборонений час, співробітники Рівненського РУП припинили "підпільну вечірку".

"Попри те, що зовні про роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал. На вимогу поліцейських адміністрація закладу зачинила його", - розповіли правоохоронці.

За фактами виявлених порушень наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події.

"Поліцейські також спілкуватимуться і з власником закладу, якого на момент перевірки не було", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, у поліції роз'яснили інцидент зі скандальним клубом у Києві, де була вечірка під час комендантської години.

Читайте також: