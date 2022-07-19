У Росії оголосили у розшук Дмитра Гордона

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у розшук українського журналіста Дмитра Гордона.
Російські засоби масової пропаганди повідомляють про це з посиланням на базу міністерства. У відомстві кажуть, мовляв, підставою для розшуку стала стаття Кримінального кодексу РФ. Втім, не уточнили яка саме.
Дмитро Гордон відреагував на це в своєму Instagram.
"МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!", написав журналіст.
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон висміяв співачку Наташу Корольову. Точніше, Наташа Корольова сама себе виставила посміховиськом, а ведучий сприяє тому, щоб про це дізналося більше людей.
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