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У Росії оголосили у розшук Дмитра Гордона

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У Росії оголосили у розшук Дмитра Гордона

Дмитро Гордон у Маіруполі / Фото: instagram.com/gordondmytro

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у розшук українського журналіста Дмитра Гордона.

Російські засоби масової пропаганди повідомляють про це з посиланням на базу міністерства. У  відомстві кажуть, мовляв, підставою для розшуку стала стаття Кримінального кодексу РФ. Втім, не уточнили яка саме.

Дмитро Гордон відреагував на це в своєму  Instagram.

"МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!", написав журналіст.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон висміяв співачку Наташу Корольову. Точніше, Наташа Корольова сама себе виставила посміховиськом, а ведучий сприяє тому, щоб про це дізналося більше людей.

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