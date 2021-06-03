У Сумах жінка відмовилася від однорічної дитини

Хлопчик Даня зараз перебуває у лікарні і чекає на переведення до Будинку дитини.

У Сумах жінка написала відмову від однорічного сина. Хлопчик зараз перебуває у лікарні, і незабаром його переведуть до будинку дитини.

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Про це у соцмережі розповіла місцева жителька, волонтерка Євгенія Кузнецова.

"Покинута дитина, на жаль, і таке буває. У відділенні онкогематології зараз перебуває хлопчик Даня. Йому 1,2 рочки. Але він дуже невеликий, виглядає місяців на 7, як на мій погляд. Персонал відділення з усією душею і материнською ласкою доглядає за ним, при цьому перебуваючи на роботі і виконуючи свої обов'язки. Дитина здорова, просто дуже виснажена", - написала Євгенія.

Вона додала, що зараз волонтери збирають дитині одяг, підгузки та інші необхідні речі. Оскільки матір хлопчика написала відмову, його незабаром будуть переводити в будинку маляти. За попередньою інформацією волонтерки, мати хлопчика сирота.

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