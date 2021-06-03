В Сумах женщина отказалась от годовалого ребенка

Мальчик Даня сейчас находится в больнице и ждет перевода в Дом ребенка.

В Сумах женщина написала отказ от годовалого сына. Мальчик сейчас находится в больнице, и вскоре его переведут в дом ребенка.

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Об этом в соцсети рассказала местная жительница, волонтер Евгения Кузнецова.

"Покинутый ребенок, к сожалению, и такое бывает. В отделении онкогематологии сейчас находится мальчик Даня. Ему 1,2 годика. Но он очень небольшой, выглядит месяцев на 7, на мой взгляд. Персонал отделения со всей душой и материнской лаской ухаживает за ним, при этом находясь на работе и выполняя свои обязанности. Ребенок здоров, просто очень истощен", — написала Евгения.

Она добавила, что сейчас волонтеры собирают ребенку одежду, подгузники и другие необходимые вещи. Поскольку мать мальчика написала отказ, его вскоре будут переводить в доме малыша. По предварительной информации волонтера, мать мальчика сирота.

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