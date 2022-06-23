У Тернопільській області через недбальство лікаря померла дитина

Немовля померло у лікарні за декілька днів після народження.

Судитимуть лікаря медичного закладу з Тернопільщини, який неналежно виконував свої професійні обов’язки і через неправильно встановлений ним діагноз та дії при пологах померло немовля.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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Слідством встановлено, що у квітні 2018 року лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Вже за 4 дні після народження дитина померла у лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено причинно-наслідковий зв’язок між непрофесійними діями акушера та смертю дитини.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі поліції.

Лікар відповідатиме за ч. 2 ст. 140 КК України "Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього".

Відповідальність за цією частиною статті — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Львові за два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві.

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