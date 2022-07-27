У Тернопільській області чоловік обікрав у церкві трьох дітей

У Тернопільській області чоловік викрав речі у трьох дітей, які перебували в таборі, організованому при місцевому храмі.

Інцидент стався у селі Озеряни. До поліції звернулися троє батьків, чиї діти стали жертвами крадія. Зазначається, що дівчинка втратила мобільний телефон, один хлопчик рюкзак, а інший - велосипед/

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Пoліцейським вдалося швидко знайти злoвмисника. Ним виявися 44-річний житель села Підзамoчoк Бучацькoї грoмади. Він саме їхав на роботу, коли помітив біля церкви дітей. Саме тому, з його слів, вирішив зайти, аби подивитися.

Своєю чергою, свідки кажуть, що зловмисник заходив до церкви, був присутній на службі, стояв, а потім непомітно зник. Діти, коли збиралися додому, виявили зникнення речей.

Поліцейські затримали зловмисника у сусідньому населеному пункті. У чоловіка вилучили все вкрадене, вартість якого - понад десять тисяч гривень. Правоохоронці відкрили провадження за статтею "крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану".

Як повідомлялося, у Києві затримали чоловіка, який обікрав переселенця з Маріуполя. 31-річний потерпілий познайомився із зловмисником, запросив його до себе в гості. Коли господар заснув, 44-річний киянин викрав з квартири техніку та втік через вікно.

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