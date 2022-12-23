У Тернопільській області мама навмисне виколола око дворічному сину

Через насильство матері хлопчик осліп на одне око.

На Тернопільщині мама виколола око дворічному сину. Жінка перебувала разом з малюком у медзакладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини, а коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко сина медичною голкою.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомили у прокуратурі Тернопільської області.

Зловмисницею, яка виколола дитині око, виявилася жителька міста Бережани. Через насильство жінки дворічний малюк осліп на одне око. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців. Мама хлопчика не пояснила нікому, чому так вчинила.

"Наразі жінка перебуває під вартою. Їй інкриміновано вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину", - повідомили у прокуратурі.

Психолого-психіатрична експертиза визнала жінку осудною, тобто такою, що усвідомлювала свої дії й могла ними керувати.

Зараз дитина перебуває у безпеці, а щодо жінки прокурори скерували до суду обвинувальний акт в нанесенні умисних тілесних ушкоджень своєму дворічному синові (ч. 2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську під час сварки чоловік жорстоко порізав свою родину.

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