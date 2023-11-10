У Тернополі працівник ритуальної служби обкрадав покійників

У Тернополі відбувся судовий розгляд справи про обвинувачення працівника однієї з місцевих ритуальних служб у крадіжках. Його звинуватили в тому, що дорогою до моргу він знімав та привласнював золоті прикраси з тіл померлих.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської окружної прокуратури.

На суді було доведено, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

У червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі померлих написали в поліцію заяви про зникнення цінних речей і правоохоронці встановили особу злодія.

Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжках (ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив покарання - 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі зауважили, що вирок ще не вступив у законну силу.

Нагадаємо, у Полтаві до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зламав і хотів пограбувати термінал самообслуговування. На суді він заявив, що зламав пристрій, бо "у країні війна, а він світився, не дотримуючись світломаскувального режиму".

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