В Тернополе работник ритуальной службы обворовывал покойников

По дороге в морг злоумышленник снимал золотые украшения с тел умерших.

В Тернополе состоялось судебное разбирательство дела об обвинении работника одной из местных ритуальных служб в кражах. Его обвинили в том, что по дороге в морг он снимал и присваивал золотые украшения из тел умерших.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской окружной прокуратуры.

На суде было доказано, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы при перевозке 2 тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками.

В июне этого же года обвиняемый похитил кольцо из руки умершего, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг.

Родственники умерших написали в полицию заявления об исчезновении ценных вещей и правоохранители установили личность вора.

Суд признал обвиняемого виновным в кражах (ч. 4 ст. 185 УК Украины) и назначил наказание – 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Полтаве к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с ломал и хотел ограбить терминал самообслуживания. На суде он заявил, что сломал устройство, потому что "в стране война, а он светился, не соблюдая светомаскирующий режим".

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