У Туреччині автівка збила на "зебрі" пару з України

Чоловік і жінка приїхали на відпочинок із Житомира.

У Туреччині у провінції Анталія сталася ДТП за участю українців. Туристи переходили дорогу, коли в них на швидкості влетіла автівка. Від отриманих травм чоловік помер на місці, а жінка потрапила до реанімації.

Про це повідомляють News-Turk.

ДТП сталася в районі Аланії в курортному селищі Окурджалар в Анталії близько 22 години ночі. Пара, яка приїхала до Туреччини з Житомира, вийшла за покупками до магазину і переходила дорогу пішохідним переходом, коли їх на швидкості збила автівка.

В результаті аварії 62-річний чоловік загинув на місці події до приїзду медиків, а його 55-річна супутниця у важкому стані була доправлена в реанімаційне відділення однієї з лікарень регіону. Водій автомобіля був затриманий співробітниками жандармерії.

Загиблого чоловіка доправили до України і поховали.

Нагадаємо, що в Іспанії постраждала туристка з України. Вона впала у прірву, коли робила селфі.

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