В Турции автомобиль сбил на "зебре" пару из Украины

Мужчина и женщина приехали на отдых из Житомира.

В Турции в провинции Анталия произошло ДТП с участием украинцев. Туристы переходили дорогу, когда в них на скорости влетела машина. От полученных травм мужчина скончался на месте, а женщина попала в реанимацию.

Об этом сообщают News-Turk.

ДТП произошло в районе Алании в курортном поселке Окурджалар в Анталии около 22 часов ночи. Пара, приехавшая в Турцию из Житомира, вышла за покупками в магазин и переходила дорогу по пешеходному переходу, когда их на скорости сбила машина.

В результате аварии 62-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда медиков, а его 55-летняя спутница в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение одной из больниц региона. Водитель автомобиля был задержан сотрудниками жандармерии.

Погибшего мужчину доставили в Украину и похоронили.

Напомним, что в Испании пострадала туристка из Украины. Она упала в пропасть, когда делала Селфи.

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