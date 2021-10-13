У Вінницькій області чоловік поліном вбив свого брата

Брати посперечалися і один із них вдарив іншого пляшкою і поліном по голові.

У Вінницькій області брат убив брата під час сімейного конфлікту, завдавши смертельного удару поліном по голові.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Вінницької області.

Вчора, 12 жовтня, до поліції надійшло повідомлення з однієї з місцевих лікарень, що до них доправили 57-річного чоловіка із травмою голови, який згодом помер.

Правоохоронці виїхали на місце проживання померлого. Там з'ясували, що під час конфлікту з рідним братом, останній спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

"Чоловіки спочатку сперечались у будинку, а потім вийшли з’ясовувати стосунки на подвір’я, де правопорушник завдав своєму родичеві кілька ударів пляшкою та дерев’яним поліном по голові, після чого заніс його до помешкання. Чоловіка, який перебував у непритомному стані виявила наступного дня сусідка та викликала швидку", - розповіли у поліції.

Потерпілого каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, де під час надання медичної допомоги він помер.

Наразі 47-річний підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного сина.

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