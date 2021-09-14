У Волинській області на підприємстві трактор розчавив ковшем жінку

Водій, працюючи на тракторі, не помітив працівницю і притиснув її до стіни.
У Ковельському районі Волинської області на підприємстві стався нещасний випадок. Працівницю розчавив ковшем трактор.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.
Трагедія трапилася учора, 13 вересня, на одному із підприємств у селі Колодяжне. 32-річний водій, працюючи на тракторі, не помітив 58-річну працівницю і ковшем притиснув її до стіни.
Від отриманих травм жінка померла на місці.
Водій та загибла жителі Ковельського району.
"За фактом слідчі Ковельського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що на трасі Одеса-Рені автомобіль Ford розчавив 60-річного чоловіка. Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині.