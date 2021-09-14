В Волынской области на предприятии трактор раздавил ковшом женщину

Водитель, работая на тракторе, не заметил работницу и прижал ее к стене.

В Ковельском районе Волынской области на предприятии произошел несчастный случай. Работницу раздавил ковшом трактор.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Волынской области.

Трагедия произошла вчера, 13 сентября, на одном из предприятий в селе Колодяжное. 32-летний водитель, работая на тракторе, не заметил 58-летнюю работницу и ковшом прижал ее к стене.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель и погибшая жители Ковельского района.

"По факту следователи Ковельского районного управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", — сообщили в полиции.

Напомним, что на трассе Одесса-Рени автомобиль Ford раздавил 60-летнего мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части.

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