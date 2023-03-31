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У Запоріжжі пролунав вибух

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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6553
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У Запоріжжі пролунав вибух

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

"Тривога" тривала майже пів години.

Сьогодні, 31 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. Сталося це під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного". 

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

До слова, "тривога" в регіоні тривала від 12:49 до 13:19. Про вибухи стало відомо о 13:02.

В ОВА не прокоментували повідомлення про вибухи. Втім, людей просили перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".

Як повідомлялось, у Запоріжжі вночі лунали вибухи. За попередніми даними, під час обстрілу сіл Запорізького району окупанти застосували РСЗВ типу "Смерч". Інфраструктурний об'єкт у місті Запоріжжя атаковано двома ракетами С-300.

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Дата публікації
Перегляди
6553
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