Сьогодні, 31 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. Сталося це під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

До слова, "тривога" в регіоні тривала від 12:49 до 13:19. Про вибухи стало відомо о 13:02.

В ОВА не прокоментували повідомлення про вибухи. Втім, людей просили перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".

Як повідомлялось, у Запоріжжі вночі лунали вибухи. За попередніми даними, під час обстрілу сіл Запорізького району окупанти застосували РСЗВ типу "Смерч". Інфраструктурний об'єкт у місті Запоріжжя атаковано двома ракетами С-300.

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