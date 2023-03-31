"Тревога" продолжалась почти пол часа.
Сегодня, 31 марта, в Запорожье раздался взрыв. Произошло это во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили корреспонденты "Общественного".
"В Запорожье раздался взрыв", — говорится в сообщении.
К слову, "тревога" в регионе продолжалась с 12:49 до 13:19. О взрывах стало известно в 13.02.
В ОВА не прокомментировали сообщение о взрывах. Впрочем, людей просили находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".
Как сообщалось, в Запорожье ночью раздавались взрывы. По предварительным данным, при обстреле сел Запорожского района оккупанты применили РСЗО типа "Смерч". Инфраструктурный объект в Запорожье атакован двумя ракетами С-300.
Читайте также:
- В Бахмуте снизились темпы наступления россиян, ВСУ предотвратили окружение — аналитики ISW
- Дроны и другие воздушные цели: в ВСУ рассказали детали ночной атаки
- Обернулся "пшиком": в разведке прокомментировали "большое наступление" россиян