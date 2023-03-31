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В Запорожье раздался взрыв

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Запорожье раздался взрыв

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

"Тревога" продолжалась почти пол часа.

Сегодня, 31 марта, в Запорожье раздался взрыв. Произошло это во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты "Общественного".

"В Запорожье раздался взрыв", — говорится в сообщении.

К слову, "тревога" в регионе продолжалась с 12:49 до 13:19. О взрывах стало известно в 13.02.

В ОВА не прокомментировали сообщение о взрывах. Впрочем, людей просили находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".

Как сообщалось, в Запорожье ночью раздавались взрывы. По предварительным данным, при обстреле сел Запорожского района оккупанты применили РСЗО типа "Смерч". Инфраструктурный объект в Запорожье атакован двумя ракетами С-300.

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