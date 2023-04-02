У готелі в Житомирі знайшли мертвим військового

Військовий проходив реабілітацію у шпиталі після поранення, яке отримав під час падіння гвинтокрила.

У готелі "Ялинка", що у Житомирі, знайшли мертвим військовослужбовця із Рівненської області Віталія Журавля. Йому було 48 років. Причиною смерті став набряк набухання головного мозку.

Про це повідомляє Костопільська міська рада.

"27 березня молодший сержант Віталій Журавель був направлений на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю м. Житомир, 30 березня Героя без ознак життя було виявлено за місцем тимчасового проживання в готелі "Ялинка". Віталій Журавель довгий час лікувався та проходив реабілітацію після поранення, яке отримав під час падіння гвинтокрила", - сказано у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, Віталій від першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, служив старшим бойовим медиком 4 аеромобільної роти військової частини А4350, був учасником АТО. Народився 13 травня 1975 року в місті Костопіль. Закінчив Костопільську ЗОШ №1, працював майстром широкого профілю, виготовляв вироби з дерева.

В'їзд похоронного кортежу із тілом військового до його домівки буде 2 квітня, 17:00. Прощання з Героєм відбудеться 3 квітня:

12:30 – прощання із загиблим в його домівці.

13:30 – чин похорону за загиблим Героєм у соборі святих апостолів Петра і Павла.

Нагадаємо, на фронті загинув молодший сержант Держприкордонслужби України Роман Сухомлин. Усього за декілька днів до цього прикордонник отримав державну нагороду із рук глави держави Володимира Зеленського.

Українські війська готують дуже неприємні сюрпризи ворогу | Селезньов

Читайте також: