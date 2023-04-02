В гостинице в Житомире нашли мертвым военного

Военный проходил реабилитацию в госпитале после ранения, которое получил во время падения вертолета.

В гостинице "Елка", что в Житомире, нашли мертвым военнослужащего из Ровенской области Виталия Журавля. Ему было 48 лет. Причиной смерти стал отек набухания головного мозга.

Об этом сообщает Костопольский городской совет.

"27 марта младший сержант Виталий Журавель был направлен на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь г. Житомир, 30 марта Герой без признаков жизни был обнаружен по месту временного проживания в гостинице "Елка". Виталий Журавель долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения, которое получил во время падения вертолета", - говорится в сообщении.

По информации местных властей, Виталий с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, служил старшим боевым медиком 4 аэромобильной роты воинской части А4350, был участником АТО. Родился 13 мая 1975 года в городе Костополе. Окончил Костопольскую ООШ №1, работал мастером широкого профиля, производил изделия из дерева.

Въезд погребального кортежа с телом военного в его дом будет 2 апреля, 17:00. Прощание с Героем состоится 3 апреля:

12:30 – прощание с погибшим в его доме.

13:30 – чин похорон за погибшим Героем в соборе святых апостолов Петра и Павла.

Напомним, на фронте погиб младший сержант Госпогранслужбы Украины Роман Сухомлин. Всего за несколько дней до этого пограничник получил государственную награду из рук главы государства Владимира Зеленского.

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