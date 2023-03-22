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Україна майбутнього: нардеп пропонує навчати жінок на трактористок

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україна майбутнього: нардеп пропонує навчати жінок на трактористок

Фото: Freepik

У Раді планують влаштувати додаткове навчання для молоді, зокрема жінок, із навиками тракториста.

В Україні жінок планують навчати на трактористок. Причина - брак кадрів в аграрному секторі.

Про це заявив народний депутат України, член Комітету з питань аграрної політики Дмитро Соломчук в ефірі телеканалу "Київ". 

"Людей не вистачає, які працюють трактористами, які на фермах працюють, хто на комбайнах. Ми плануємо влаштувати додаткове навчання молоді, можливо, жінок. Тому що сучасна техніка потребує більш кваліфіковані зі знанням англійської мови та комп'ютерів", - сказав Соломчук. 

Нагадаємо, Україна працює над залученням капітальних інвестицій на програми підтримки аграріїв 2023 року. Зокрема, у Верховній Раді України розроблено законопроект №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів під час війни.

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