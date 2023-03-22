Украина будущего: нардеп предлагает женщин учить на трактористов

В Раде планируют устроить дополнительное обучение для молодежи, в том числе женщин, с навыками тракториста.

В Украине женщин планируют учить на трактористов. Причина – нехватка кадров в аграрном секторе.

Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам аграрной политики Дмитрий Соломчук в эфире телеканала "Киев".

Также читайте Украинцы могут получить до 1 миллиона гривен помощи: кого это касается

"Людей не хватает, работающих трактористами, которые на фермах работают, кто на комбайнах. Мы планируем устроить дополнительное обучение молодежи, возможно, женщин. Потому что современная техника нуждается в более квалифицированных знаниях английского языка и компьютеров", — сказал Соломчук.

Напомним, Украина работает над привлечением капитальных инвестиций в программы поддержки аграриев 2023 года. В частности, в Верховной Раде Украины разработан законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров во время войны.

Без хлеба Украина не останется: как выживают аграрии во время войны

Читайте также: