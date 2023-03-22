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Украина будущего: нардеп предлагает женщин учить на трактористов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Украина будущего: нардеп предлагает женщин учить на трактористов

Фото: Freepik

В Раде планируют устроить дополнительное обучение для молодежи, в том числе женщин, с навыками тракториста.

В Украине женщин планируют учить на трактористов. Причина – нехватка кадров в аграрном секторе.

Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам аграрной политики Дмитрий Соломчук в эфире телеканала "Киев".

"Людей не хватает, работающих трактористами, которые на фермах работают, кто на комбайнах. Мы планируем устроить дополнительное обучение молодежи, возможно, женщин. Потому что современная техника нуждается в более квалифицированных знаниях английского языка и компьютеров", — сказал Соломчук.

Напомним, Украина работает над привлечением капитальных инвестиций в программы поддержки аграриев 2023 года. В частности, в Верховной Раде Украины разработан законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров во время войны.

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Дата публикации
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