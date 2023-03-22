Украинцы могут получить до 1 миллиона гривен помощи: кого это касается

Люди, пострадавшие от войны, могут воспользоваться правом на получение помощи в течение трех лет.

Украинцы, пострадавшие от российского вторжения, могут получить единовременную помощь в размере от 100 тыс. до 1 миллиона гривен. Соответствующий законопроект уже принят и передан в главный комитет.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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Как отмечается в документе, единовременную помощь могут получить работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие, журналисты и их семьи, пострадавшие от войны Путина.

"Проект закона Украины разработан с целью определения правовых и организационных основ для установления единовременных денежных выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, работникам объектов критической инфраструктуры и журналистам, погибшим или получившим ранения при исполнении своих обязанностей в период действия военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", — говорится в тексте документа.

Размер единовременной помощи составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІ группы – 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 200 тысяч гривен;

лицам, потерявшим трудоспособность без установления инвалидности – 100 тысяч гривен;

при гибели (смерти) – 1 миллион гривен.

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В каких случаях государство выплатит пособие:

Согласно закону, одноразовую помощь лица смогут получить в ущерб жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или потерявшим трудоспособность без установления инвалидности из-за ряда факторов. Это:

ранение,

увечье,

контузия

заболевание, связанное с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей после 24 февраля 2022 года.

К членам семей погибших (умерших) лиц относятся:

1) родители, если они до достижения погибшим (умершим) совершеннолетия не были лишены к нему родительских прав;

2) один из супругов, который не женился вторично;

3) малолетние и/или несовершеннолетние дети;

4) совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, до окончания этих учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;

5) совершеннолетние дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей;

6) совершеннолетние дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

7) иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Люди, пострадавшие от войны, могут воспользоваться этим правом на получение помощи в течение трех лет со дня возникновения у них такого права. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью определяется Кабинетом министров Украины. Единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью выплачивается за счет средств государственного бюджета.

Напомним, с 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для пенсионеров. Кому и как Пенсионный фонд Украины перечислит соцвыплаты – читайте ЗДЕСЬ.

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