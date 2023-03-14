Пенсии в Украине выросли: кому и как перечислили соцвыплаты

Пенсии в Украине перечислили с 1 марта – были повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям граждан. Размеры увеличения пенсии – не менее 100 гривен, не больше 1500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

В целом с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен. Перерасчет был произведен автоматически.

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"Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории", – говорится в сообщении.

По данным ПФУ, средний размер пенсии на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597,1 гривен).

Увеличены размеры минимальных пенсий:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет , не работают , получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3120 гривен; средний размер повышения – 385,48 гривен ;

пенсионеров, достигших возраста , , получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – ; 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) – на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, – до 3120 гривен ;

пенсионеров, которым исполнилось получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, – ; 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 гривен ;

пенсионеров в возрасте получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — ; 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет , имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы, – до 2760,00 гривен ;

пенсионеров в возрасте , имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью получающих пенсии из солидарной системы, – 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров – до 2520,00 гривен.

Выплата перечисленных пенсий производится с 4 марта в установленные пенсионерам даты.

Напомним, пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Если гражданин по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на пенсию получит надбавку за сверхнормативный стаж.

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