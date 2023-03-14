Пенсії в Україні зросли: кому і як перерахували соцвиплати

Пенсії в Україні перерахували від 1 березня - було підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям громадян. Розміри збільшення пенсії – не менше 100 гривень, не більше 1500 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного Фонду України.

Загалом від 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень. Перерахунок було проведено автоматично.

"Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії", - йдеться в повідомленні.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5 219,69 гривень. У порівнянні з 1 січня середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597,1 гривень).

Збільшено розміри мінімальних пенсій:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років , не працюють , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривень ;

пенсіонерів, які досягли віку , , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – до 3120 гривень ;

пенсіонерів, яким виповнилося які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – ; 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень ;

пенсіонерів віком які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2760,00 гривень;

пенсіонерів віком , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю які отримують пенсії із солідарної системи, – 0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, – до 2520,00 гривень.

Виплата перерахованих пенсій проводиться від 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

Нагадаємо, пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Якщо громадянин після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на пенсію отримає надбавку за наднормативний стаж.

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