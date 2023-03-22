Над некоторыми городами Украины нависла опасность: астролог назвал регионы

Запорожье, Харьков и Херсон могут находиться в опасности.

Астрологи прогнозируют опасность над некоторыми городами Украины. В частности, опасность нависла над Запорожьем, Харьковом, Херсоном и городом-крепостью Бахмутом.

Об этом в интервью "Униану" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, самая сложная будет ситуация в Запорожье, Херсоне и Харькове. Однако украинские защитники будут отражать атаки окупантов. В свою очередь, Украине беспокоиться не нужно.

"В Мелитополе в ближайшее время могут быть жестокие бои. Город может быть разрушен. Возможно, то же ждет еще Джанкой. Но могу успокоить тем, что таких ситуаций, как в Бахмуте, больше нигде не будет", — подчеркнул астролог.

Также он добавил, что украинские города, разрушившие оккупанты, после войны будут восстановлены.

"Бычу, Харьков и Мариуполь мы восстановим. Они вернутся в мирную жизнь", — подчеркнул астролог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Читайте также: