Над деякими містами України нависла небезпека: астролог назвав регіони

Запоріжжя, Харків і Херсон можуть перебувати в небезпеці.

Астрологи прогнозують небезпеку над деякими містами України. Зокрема, небезпека нависла над Запоріжжям, Харковом, Херсоном та містом-фортецею Бахмутом.

Про це в інтерв'ю “Уніану” розповів астролог Влад Росс.

За його словами, найскладнішою буде ситуація у Запоріжжі, Херсоні та Харкові. Проте українські оборонці будуть відбивати атаки окупантів. Своєю чергою заходу Україні турбуватися не потрібно.

"У Мелітополі найближчим часом можуть бути жорстокі бої. Місто може бути зруйноване. Можливо, те саме чекає ще на Джанкой. Але можу заспокоїти тим, що таких ситуацій, як у Бахмуті, більше ніде не буде", - наголосив астролог.

Також він додав, що українські міста, які зруйнували окупанти, після війни будуть відновлені.

"Бучу, Харків і Маріуполь ми відновимо. Вони повернуться до мирного життя", - підкреслив астролог.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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