Поширювали фейки про війну: на Хмельниччині викрили ботоферму

Протиправну діяльність організував колишній поліцейський, який проживає в місті Камʼянець-Подільський.

Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькій області ботоферму, яка на замовлення російських спецслужб поширювала фейки про війну в Україні.

Про це пресслужба СБУ повідомила у себе в Telegram-каналі.

Повідомляється, що замовниками роботи ботоферми були російські спецслужби. Вони закуповували фальшиві акаунти та використовували їх у популярних соціальних мережах від імені звичайних українців.

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"Понад 2 тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави", - пише пресслужба.

Протиправну діяльність організував колишній поліцейський, який проживає у місті Камʼянець-Подільський. У власній квартирі в одному зі спальних районів він організував роботу ботоферми. Обладнання дозволяло йому щоденно реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за свою "роботу" він отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків було виявлено:

комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;

спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії.

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