Україна отримала 4 тисячі доз вакцини проти сказу

Кожного року в нашій державі реєструють випадки сказу, у тому числі серед домашніх тварин.

До України доправили 4 тис. доз вакцини проти сказу. Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс запобігти розвитку хворобу після укусу твариною – екстрено вакцинуватись.

Про це повідомили у МОЗ.

"Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна, урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 млн доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога", – додали у МОЗ.

В Україні є небезпека сказу. Цього року зафіксовано випадок смерті молодої жінки від сказу. На жаль, жінка не пройшла екстрену вакцинопрофілактику проти сказу.

ЮНІСЕФ разом із партнерами продовжують підтримувати Україну в реагуванні на надзвичайну гуманітарну ситуацію, створену війною:

надавати лікарські засоби та медичне обладнання,

навчати медичний персонал, ремонтувати бомбосховища в українських лікарнях,

надавати психологічну, консультаційну та матеріальну допомогу сім’ям із дітьми,

проводити навчальні та інші заходи для дітей, їхніх батьків, соціальних працівників та освітян та багато іншого.

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