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Украина получила 4 тысячи доз вакцины против бешенства

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Украина получила 4 тысячи доз вакцины против бешенства

Фото: Associated Press

Каждый год в нашем государстве регистрируют случаи бешенства, в том числе среди домашних животных.

В Украину доставили 4 тыс. доз вакцины против бешенства. Лекарства против бешенства не существует, у болезни 100% летальность. Единственный шанс предотвратить развитие болезни после укуса животным – экстренно вакцинироваться.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Украина сейчас получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров – Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine — USAID Украина, правительств Японии и Италии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии и столбняка, кори, краснухи, паротита, бешенства. Всего более 1, 5 млн доз вакцин поступают в страну в качестве гуманитарной помощи", – добавили в Минздраве.

В Украине есть опасность бешенства. В этом году зафиксирован случай смерти молодой женщины от бешенства. К сожалению, женщина не прошла экстренную вакцинопрофилактику против бешенства.

ЮНИСЕФ вместе с партнерами продолжают поддерживать Украину в реагировании на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, созданную войной:

  • предоставлять лекарственные средства и медицинское оборудование,
  • обучать медицинский персонал, ремонтировать бомбоубежища в украинских больницах,
  • оказывать психологическую, консультационную и материальную помощь семьям с детьми,
  • проводить учебные и другие мероприятия для детей, их родителей, социальных работников и педагогов и многое другое.

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Дата публикации
Просмотры
326
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