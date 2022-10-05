Украина получила 4 тысячи доз вакцины против бешенства

Каждый год в нашем государстве регистрируют случаи бешенства, в том числе среди домашних животных.

В Украину доставили 4 тыс. доз вакцины против бешенства. Лекарства против бешенства не существует, у болезни 100% летальность. Единственный шанс предотвратить развитие болезни после укуса животным – экстренно вакцинироваться.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Украина сейчас получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров – Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine — USAID Украина, правительств Японии и Италии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии и столбняка, кори, краснухи, паротита, бешенства. Всего более 1, 5 млн доз вакцин поступают в страну в качестве гуманитарной помощи", – добавили в Минздраве.

В Украине есть опасность бешенства. В этом году зафиксирован случай смерти молодой женщины от бешенства. К сожалению, женщина не прошла экстренную вакцинопрофилактику против бешенства.

ЮНИСЕФ вместе с партнерами продолжают поддерживать Украину в реагировании на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, созданную войной:

предоставлять лекарственные средства и медицинское оборудование,

обучать медицинский персонал, ремонтировать бомбоубежища в украинских больницах,

оказывать психологическую, консультационную и материальную помощь семьям с детьми,

проводить учебные и другие мероприятия для детей, их родителей, социальных работников и педагогов и многое другое.

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