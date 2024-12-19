Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: що відомо

Українці виїжджають до Європи на свята.

У пунктах пропуску на кордоні України суттєво зросла кількість подорожувальників. Зокрема, на КПП у Львівській області фіксується збільшення пасажиропотоку на 15%.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Потік громадян переважно спрямований на в’їзд, але збільшення відмічається і на в’їзді", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

На Львівщині на пунктах пропуску "Краковець", "Шегині" та "Рава-Руська" спостерігається накопичення автотранспорту. Найменше завантажені КПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".

Прикордонники рекомендують вибирати менш завантажені пункти пропуску для економії часу.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, скільки українців перебувають за кордоном. Зокрема, 5,3 млн нині – в ЄС.

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