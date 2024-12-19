Про це мало хто задумується: чому ми не їмо індичі яйця

Чи задумувалися ви коли-небудь, чому індичі яйця так і не стали частиною нашого щоденного раціону? Експерти назвали причини. І серед них не лише висока ціна за продукт.

Насамперед, слід зазначити, що кури в середньому несуть по яйцю щодня, а ось індички — лише два на тиждень. За словами експертки Національної федерації індиків (США) Кіммон Вільямс, перед тим, як почати нестися індички повинні прожити не менше семи місяців. Тобто їхній життєвий цикл значно триваліший.

Фахівчиня також стверджує, що індички потребують багато корму та більш просторих приміщень, щоб нестися, а тому витрати для потенційних споживачів значно вищі. Фермерам доводиться ставити ціну на одне індиче яйце значно вищу, ніж за курячі.

Вільямс також зазначила, що яйця великих домашніх птахів, зокрема, індичок, містять втричі більше холестерину і вдвічі більше калорій. А ось професійні кулінари кажуть, що індичі яйця більше підходять для створення різноманітних соусів, ніж курячі, тому що вони мають більш "кремову" текстуру, а їхні жовтки жирніші.

Цікаво, що лише кілька сотнів років тому на території США індичі яйця були досить популярним продуктом як серед індіанських племен, так і серед перших поселенців з Європи. Спочатку європейці вважали великих птахів справжньою екзотикою, проте швидко стали шанувальниками не лише яєць, але й м'яса.

В Європу індичок привезли перші іспанські дослідники Нового світу, однак птахи популярності не здобули. Все через чутки, що, ніби-то, індичі яйця пов'язані зі спалахами прокази. Однак, в XVIII столітті мода на цих пернатих зросла, тому їхнє одомашнення стало звичним явищем. Розвиток промислового птахівництва у XX столітті докорінно змінив кухню США. Через технологічний прогрес з'явилася можливість включити у процес виробництва м'яса і яєць курей. Їхні яйця стали доступнішими і рентабельнішими.

Зараз індичі яйця купують хіба що гурмани або фермери, які розводять індичок на м'ясо до Дня подяки в США. 2024 року Міністерство сільського господарства США (USDA) навіть повідомило про нестачу індичих яєць, тому що їхні запаси в інкубаторах досягли найнижчого рівня від 1988 року. Причинами стали втрата племінного поголів'я і спалахи пташиного грипу.

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