Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: что известно

Украинцы уезжают в Европу на праздники.

В пунктах пропуска на границе Украины существенно выросло количество путешественников. В частности, на КПП во Львовской области фиксируется увеличение пассажиропотока на 15%.

Об этом сообщили в ГНСУ.

"Поток граждан преимущественно направлен на въезд, но увеличение отмечается и на въезде", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На Львовщине на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская" наблюдается накопление автотранспорта. Меньше всего загружены КПП "Смильница", "Грушев" и "Угринов".

Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для экономии времени.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, сколько украинцев находятся за границей.

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