Українця покарали, бо в нього смерділи свині: подробиці інциденту

На Івано-Франківщині покарали мешканця села Юнашків через його смердючих свиней.

Про це йдеться на сторінці Бурштинської міської ради у Facebook.

Під час засідання адміністративної комісії, яке відбулося 27 листопада, розглянули звернення селян. Так, люди поскаржилися на чоловіка, який на своєму домогосподарстві утримує понад сотню свиней, порушуючи санітарні норми.

За словами жителів, через це у населеному пункті постійно відчувається сильний неприємний запах, що негативно впливає на якість життя. Вони зазначають, що власник свиней вже неодноразово обіцяв зменшити кількість тварин та покращити умови утримання, але своїх обіцянок не виконав.

"Санітарні норми передбачають: утримання свиней на відстані не менше 50 метрів від житлових будинків; облаштування герметичних гноєсховищ для уникнення поширення запахів; регулярне очищення території та дотримання гігієнічних правил; для особистого селянського господарства допустима кількість свиней зазвичай становить не більше ніж 15 голів", - йдеться у повідомленні.

За недотримання цих вимог адміністративна комісія під головуванням заступника міського голови Мар’яна Слюзаря наклала штраф у розмірі 1360 гривень відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Представники влади зазначили, що це рішення покликане нагадати всім жителям громади про важливість дотримання санітарних норм та повагу до прав сусідів.

Нагадаємо, нещодавно 80-річний чоловік опинився в суді через півня. Він так і не визнав себе винним, але отримав покарання.

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