80-річний чоловік опинився в суді через півня: що сталося

Він так і не визнав себе винним, але отримав покарання.

У Великій Британії чоловіка оштрафували після того, як його галасливий домашній півник піддавав сусідів на тихій вулиці "тортурам", постійно кукурікаючи о 3-й ночі.

Про це повідомляє The Guardian.

80-річний Гарольд Браун був притягнутий до суду через "надокучливого" птаха, який кукурікав раз на хвилину протягом півтори години після того, як мешканці поскаржилися на безперервне "кукурікання", зафіксоване службовцями з охорони навколишнього середовища.

Браун стверджував у суді, що звук був більше схожий на "каркання", ніж на традиційне кукурікання півника, але шестеро його сусідів у житловому тупику на краю Нью-Форесту в Гемпширі поскаржилися.

Вони розповіли магістратському суду Саутгемптона, що їм доводилося уникати частини свого будинку, щоб сховатися від "виразного" і "значного" крякання, яке лунало майже щоранку.

Браун, який сам представляв себе під час судового розгляду, заперечував докази і заявив, що проти нього існує "змова" з боку мешканців та районної ради Нью-Фореста.

Також читайте Джефф Безос інвестував 7 мільйонів доларів у розроблення вакцини проти метеоризму в корів

Він був засуджений до штрафу в розмірі 200 фунтів стерлінгів (10440 грн) після того, як районний суддя визнав його винним у невиконанні припису про зниження рівня шуму.

Відкриваючи справу, прокурор Сян Вентом заявив, що "неприємність" сталася за домашньою адресою Брауна в Калморе. У жовтні 2022 року рада отримала скарги з низки "різних джерел", які стверджували, що півень, якого тримає Браун, "регулярно кукурікає". Прокурор заявив, що рада вважає це "порушенням закону", і в грудні 2022 року направив повідомлення про усунення порушення.

За словами прокурора, Браун не дотримався цього попередження, але незабаром після цього його домашній півень помер, що дозволило сусідам "на короткий час перепочити". Але Вентом заявив, що незабаром після цього Браун завів іншого півня, і "неприємність повторилася".

Суд заслухав свідчення двох офіцерів з охорони навколишнього середовища, які відвідали адресу Брауна в серпні минулого року. Вони зафіксували, що півень прокукурікав близько 90 разів протягом півтори години.

Одна з сусідок, Барбара Крон, розповіла суду, що її неодноразово будила галаслива пташка, яка "постійно" порушувала її сон.

"Я часто страждаю на напади мігрені, і часто, якщо ви страждаєте на мігрень, і ви слухаєте, як кукурікає півень, це просто форма тортур", - сказала вона.

Інша сусідка, Клер Палмер, розповіла суду, що їй доводилося уникати південної сторони свого будинку, щоб уникнути шуму.

Браун не визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – невиконання попередження про зниження рівня шуму, але суддя визнав його винним. Крім штрафу, йому було наказано сплатити 300 фунтів стерлінгів судових витрат і 80 фунтів доплати.

Нагадаємо, нещодавно у Франції сталася подібна ситуація – сусід подав до суду на подружжя через півня. Пара шокована позовом та заявила, що усе це брехня.

Читайте також: