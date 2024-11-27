Росіяни створюють спецзагін контролю дисципліни серед військових

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що з 3-го батальйону 394-го мотострілецького полку відібрали 30 осіб спортивної зовнішності для передавання їх так званій "групі Саваля".

За даними АТЕШ, це спецзагін, створений для виконання штурмових завдань і загороджувальних функцій. Командує групою офіцер зі 127-ї мотострілецької дивізії, а її склад укомплектований військовослужбовцями зі 114-го, 143-го та 394-го полків.

Відомо, що "група Саваля" взяла участь у штурмах Старомайорської територіальної громади Донецької області у травні-червні цього року.

"Під час підготовки на полігоні в районі Новопетрівки Запорізької області члени цього підрозділу займалися побиттям і приниженням своїх товаришів по службі під виглядом "контролю дисципліни", – зазначили в "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", основне завдання "групи Саваля" – виконання функцій загороджувального загону, який перешкоджає відступу російських солдатів. Подібні методи підтверджують, що для командування окупаційних військ їхні солдати – лише витратний матеріал.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що російські окупаційні сили зосереджують війська на Кінбурнській косі, щоб утримати стратегічну територію та запобігти можливому форсуванню Дніпра з боку українських Сил оборони.

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