Россияне создают спецотряд контроля дисциплины среди военных

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что из 3 батальона 394 мотострелкового полка отобрали 30 человек спортивной внешности для передачи их группе "Саваля".

По данным АТЕШ, это спецотряд, созданный для выполнения штурмовых задач и заградительных функций. Командует группой офицеров из 127 мотострелковой дивизии, а ее состав укомплектован военнослужащими из 114, 143 и 394 полков.

Известно, что группа "Саваля" приняла участие в штурмах Старомайорской территориальной громады Донецкой области в мае-июне этого года.

"При подготовке на полигоне в районе Новопетровки, Запорожской области, члены этого подразделения занимались получением и принятием своих сослуживцев под видом "контроля дисциплины", — отметили в "АТЕШе".

По данным "АТЕШа", основная задача группы "Саваля" — выполнение функций заградительного отряда, препятствующего отступлению российских солдат. Подобные методы подтверждают, что для командования оккупационных войск их солдаты только расходный материал.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что российские оккупационные силы сосредотачивают войска на Кинбурнской косе, чтобы удержать стратегическую территорию и предотвратить возможное форсирование Днепра со стороны украинских Сил обороны.

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