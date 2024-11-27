Удары по Крыму: эксперт объяснил, какие планы РФ срывают такие атаки

Такие атаки на оккупированный Крым, как были устроены 27 ноября, срывают наступательные планы российских войск. Эти удары наносятся, чтобы прерывать обеспечение врага с полуострова на Запорожское и Приднепровское направления.

Такое мнение руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил в эфире Radio NV.

Эксперт объяснил, как такие атаки срывают наступательные планы российских захватчиков. Так, он отметил, что в течение ноября была заметна переброска вражеских сил на Запорожском направлении, и есть угрозы проведения там оккупантами наступательных действий. Кроме того, около 70 последних дней фиксируется определенное скопление российских войск на Приднепровском направлении (это левобережье Херсонщины).

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"Следовательно для того, чтобы предотвратить и несколько прерывать логистику врага, и прерывать обеспечение из оккупированного Крыма дальше на Запорожское и Приднепровское направления, я думаю, и наносятся удары, в этом есть логическое объяснение", — объяснил Мусиенко.

По его словам, если длительное время не наносить удары по некоторым аэродромам, то россияне начинают их снова использовать.

Кроме того, враг в последнее время все больше использует аэродромные сети для переброски военных из-за значительных потерь и для переброски ракет для ЗРК:

"Время от времени военно-транспортные самолеты прилетают в Крым, перевозят они в частности живую силу, когда очень нужно подкрепление. Если мы говорим как раз о востоке, о Донетчине, так же Южном, Запорожском [направлениях], то очень часто прибытие оперативного пополнения, которое используется врагом в штурмах, происходит самолетами. Чаще всего сейчас это Ростов-на-Дону, оккупированный Крым, частично Воронеж, откуда эта живая сила распределяется непосредственно на фронт", – рассказал эксперт.

Он добавил, что темп операций российских войск сейчас такой, что нуждается в постоянной подпитке. Именно поэтому для срыва планов врага, препятствования его логистике и наносятся такие удары, в том числе и по объектам в Крыму.

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Напомним, утром 27 ноября россияне заявили об атаке на Крым дронами и ракетами. Работала ПВО и звучали взрывы в Севастополе, в районе аэродромов "Бельбек" и "Саки".

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