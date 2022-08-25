"Українське серце розривається від слів Папи": Кулеба заявив про безпрецедентний випадок в МЗС

Апостольський нунцій вже був у МЗС.

Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через те, що напередодні Папа Римський Франциск назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни". Тож у МЗС висловили розчарування цими словами.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільному з італійським колегою Луїджі Ді Майо брифінгу в Києві.

"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що сьогодні, 25 серпня, нунцій був у МЗС, і незабаром з’явиться заява з цього приводу з деталями. Очільник української дипломатії зауважив, що саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе.

"А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.

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