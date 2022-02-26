Українські військові втримали міста, де велися запеклі бої: список

Міста не дозволили захватити.

Минула ніч була надзвичайно тяжкою для України, але вистояли.

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян. На Берестейці знищили колону РФ.

У Василькові бій, який тривав всю ніч закінчився перемогою наших військ.

Окупанти прорвалися до Миколаєва, але атаку відбили. Станом на ранок 26 лютого у місті - тиша.

У Новій Каховці ніч пройшла спокійно, але вибухи було чути кожні одну, дві години. Лунають вони і наразі.

Чернігів під контролем Збройних Сил, росіяни понесли більші втрати, ніж наші військові.

Місто Мелітополь, що в Запорізькій області перебуває в оточенні. Поряд з містом тривають бої.

Крім того, ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників. Його збили.