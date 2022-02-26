Українські військові втримали міста, де велися запеклі бої: список

Міста не дозволили захватити.
Минула ніч була надзвичайно тяжкою для України, але вистояли.
Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян. На Берестейці знищили колону РФ.
У Василькові бій, який тривав всю ніч закінчився перемогою наших військ.
Окупанти прорвалися до Миколаєва, але атаку відбили. Станом на ранок 26 лютого у місті - тиша.
У Новій Каховці ніч пройшла спокійно, але вибухи було чути кожні одну, дві години. Лунають вони і наразі.
Чернігів під контролем Збройних Сил, росіяни понесли більші втрати, ніж наші військові.
Місто Мелітополь, що в Запорізькій області перебуває в оточенні. Поряд з містом тривають бої.
Крім того, ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників. Його збили.