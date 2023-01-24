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Українські воїни збили штурмовик окупантів Су-25

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Українські воїни збили штурмовик окупантів Су-25

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Штурмовик ліквідували на Донеччині.

Сьогодні, 24 січня, українські захисники зибили літак окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25", - йдеться у повідомленні.

До слова, Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Може знищувати наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі, як-от гелікоптери і транспортні літаки.

Нагадаємо, нацгвардійці за два дні знищили 3 танки та 2 бойові машини піхоти окупантів у Донецькій області, а прикордонники біля Бахмута розбили групу росіян, які намагалися їх атакувати: ліквідували 8 окупантів, ще 13 поранили.

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Дата публікації
Перегляди
1866
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