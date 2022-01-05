Український композитор отримав престижну нагороду у Лос-Анджелесі

Допоміг йому в цьому твір "Щедрик" Миколи Леонтовича

Проєкт «Magic Song» із інтерпретацією мелодії «Щедрика» Миколи Леонтовича був удостоєний премії Лос-Анджелеського фестивалю Silver Mask у номінаціях «Найкращий оригінальний саундтрек» та «Найкращий продюсер».

Про це із посиланням офіційний сайт фестивалю пише видання "Харків Times".

Автор саундтреку – харків'янин Тарас Куценко (творчий псевдонім – Terry Heimat) – композитор та музикант, який зараз працює у Китаї.

Музиканти виконали сольні партії у супроводі Філармонічного оркестру Чжанцзяцзе (Хунань, Китай) під керуванням Тараса Куценка.

Фестиваль Silver Mask Productions був заснований у Лос-Анджелесі, столиці американської кіноіндустрії, щоб підтримати початківців та незалежних кінематографістів, які створюють нестандартні фільми та сценарії.

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