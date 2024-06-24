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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Сирени пролунали в усіх областях України

Вся Україна – ракетна небезпека!

У понеділок, 24 червня, о 20:13 у Києвіа потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового удару по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули п'ять людей, 41 отримав поранення, зокрема - троє дітей.

Два "Калібри" по Одесі: ракетне влучання, масштабна пожежа

Два "Калібри" по Одесі: ракетне влучання, масштабна пожежа

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