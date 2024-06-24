Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Вся Україна – ракетна небезпека!
У понеділок, 24 червня, о 20:13 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового удару по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули п'ять людей, 41 отримав поранення, зокрема - троє дітей.
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