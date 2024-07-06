Відключення скасовуються: в "Укренерго" повідомили, коли не вимкнуть світло 6 липня

Сьогодні, 6 липня, українці матимуть світла на одну годину більше.

В "Укренерго" змінили графіки відключень.

Про це повідомили у ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні діють графіки погодинних вимкнень світла через комбіновані цілеспрямовані атаки РФ на українську енергосистему. Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів.

Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Відключати світло українцям у липні-серпні будуть часто, навіть якщо Росія в цей період не обстрілюватиме українську інфраструктуру (що малоймовірно), оскільки в країні накопичився великий дефіцит електроенергії.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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