"Укрпошта" вводить в обіг нову поштову марку

"Укрпошта" від 28 червня вводить в обіг нову поштову марку "Українська Мрія", а до неї - конверт та листівку.

Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий. Це знає і Софія Кравчук, одинадцятирічна школярка з Волині, яка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?". Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що придбати марку тиражем у 3 млн штук можна буде у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах. До поштової марки випущено художній конверт та листівку. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

В "Укрпошті" попереджають, що як і раніше, діятимуть обмеження на кількість придбаних марок. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше двох маркових аркушів, п'ятьох конвертів та п'ятьох листівок.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці обрали дизайн нової воєнної марки від "Укрпошти". Ескізом до марки "Доброго вечора, ми з України" стане трактор, що тягне танк. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. Нову марку "Укрпошта" планує випустити в середині липня, про що додатково буде оголошено, бо треба час на доопрацювання дизайну та друк тиражу. Тираж тракторних військ буде 5 мільйонів марок двох номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок.

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